"Зенит" в Израиле обыграл клуб "Маккаби" со счетом 4:3. Болельщики сине-бело-голубых рекомендуют посмотреть хотя бы обзор голов матча. Эта игра оказалась очень напряженной.

"Я такого не припомню, как то, что сейчас было в матче "Маккаби-Зенит"!, - примерно такие комментарии пишут болельщики "Зенита" в соцсетях.

Игра началась совсем не так, как завершилась. Зенитовцы играли вяло, пропустили 3 гола. Но затем все изменилось. Обзор матча "Зенит"-"Маккаби" можно посмотреть на официальном сайте ФК.

Как отмечают эксперты, "Зенит" стал первым российским клубом, которому удалось не только отыграться со счета 0:3, но и одержать итоговую победу.

Матч наблюдал и знаменитый болельщик "Зенита" Михаил Боярский. Он был так впечатлен игрой, что не смог удержаться от комментариев. Боярский заявил, что матч "Зенит"-"Маккаби" по духу был как голливудский фильм.

"Драматургия выше шекспировский. Это как хэппи-энд в голливудском фильме", - заявил Михаил Боярский.