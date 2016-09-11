Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство, чтобы местный суд пересмотрел его дело о включении в санкционный список. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС.

25 ноября 2015 года Минфин США обвинил Илюмжинова в поддержке Башара Асада и внёс в санкционные списки. Ему также было запрещено заключение договоров на территории штатов.

— Я попросил президента США предоставить мне американское гражданство, чтобы мое дело о включении в санкционный список Минфином США разбирали в местном суде. Я хочу, чтобы мое дело рассматривалось на американской земле, по американским законам, — заявил Илюмжинов.

Директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев в интервью "Р-Спору" объяснил суть прошения Илюмжинова в письме Бараку Обаме. По его словам, мера направлена на то, чтобы Илюмжинов мог защитить свои интересы на территории США. Другие версии Балгабаев назвал "передёргиванием фактов".

Кирсан Илюмжинов — российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия, предприниматель и бессменный президент FIDE с 1995 года.