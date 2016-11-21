Православные активисты собирают подписи против фильма "Матильда"

Против картины Алексея Учителя собирают подписи.

– Снимать за счёт налогоплательщиков такие оскверняющие, вводящие в соблазн фильмы... это делает меня сопричастным к злу! – горячо возмущается общественный деятель и организатор сбора подписей Николай Мишустин.

Активисты называют картину эротической и порнографической. На такие выводы их натолкнули сцены из трейлера – в одной у Матильды во время выступления оголяется грудь, в другой она обнажённая целуется с мужчиной, с кем точно – из ролика не ясно. Но противники фильма уже сделали свои выводы.

– Эротические сцены с участием святого православные считают оскорбительными! – заявила Metro одна из активисток Ирина Васина.

Среди историков тоже есть недовольные, но идею запрета фильма они не поддерживают.

– В трейлере всё враньё, – говорит историк, специалист по Романовым и Рюриковичам Евгений Пчелов. – Это был роман двух молодых людей, очень трогательный, совсем не связанный с похотью, политикой и так далее. В картине из этого сделали такую безобразную чепуху. Но я не считаю, что его нужно запрещать – все исторические фильмы у нас сейчас такого уровня.

– Чего там православные шебуршат? – удивляется историк, биограф дома Романовых Зоя Белякова. – Матильду свёл с Николаем его отец. И говорить об этом можно, он не святой, а страстотерпец.

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