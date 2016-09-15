В пятницу, 16 сентября, в Петербурге проведут День Открытой Астрономии, а точнее - вечер. Всем желающим предложат изучать Луну. Тем более, что в этот вечер можно будет увидеть редкое полутеневое лунное затмение.

- Наблюдать это явление сложно, но наши эксперты приложат все усилия, чтобы показать его каждому желающему, - рассказала Metro координатор Полина Егорова. - Очень надеемся на погоду – синоптики обещают малую облачность. Всего для наблюдений на площадке будет установлено 20 телескопов, но если потребуется больше, в течение 10-15 минут принесут дополнительные.

При этом организаторы уточнили, что даже в случае, если вопреки прогнозам пойдёт дождь, всем пришедшим предложат пройти в помещение ТРК на просмотр научного фильма.

Также в этот вечер перед собравшимися прочтут лекции Никита Попов, директор клуба космонавтики им. Ю. Гагарина и Александр Соловьев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики Солнца Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН.

С 19:00 на территории перед ТРК развернётся интерактивная научно-развлекательная программа для детей и родителей от Никиты Попова, директора клуба космонавтики им. Ю. Гагарина. В 20:00 для собравшихся прочтут лекцию «Одной звезды я повторяю имя». В 21:00 – просмотр научно-популярного фильма.

Для маленьких посетителей также будет организовано наблюдение в микроскопы (с 19:00 до 22:00).

- В микроскопы предложит рассмотреть приготовленные микропрепараты, - пояснили организаторы. - Среди них - заготовленные клетки растений, частицы тканей, инфузория-туфелька и многое другое.

Место проведения: площадка возле ТРК на пр.Энгельса, 154. Начало программы в 19.00 16 сентября.