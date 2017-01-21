Полмиллиона женщин вышли на протесты в Вашингтоне

Тысячи женщин вышли на улицы американской столицы в рамках “Марша женщин на Вашингтон” в знак протеста против ущемления прав женщин после инаугурации Трампа.

Подготовка к маршам началась еще в ноябре 2016 года, когда был запущен проект "The Pussyhat Project", в рамках которого правозащитницы начали вязать розовые шапки с ушками – «pussy power hat».

По данным USA Today в рамках акции протеста в Вашингтоне приняли участие более 500 тысяч женщин. В частности в списках участников значатся знаменитости: например, актриса Скарлетт Йоханссон, режиссёр-документалист Майкл Мур, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, а также правозащитница Анджела Дэвис и известная феминистка Глория Стайнем.

Большинство митингующих надели знаковые розовые шапки, многие вышли с лозунгами “never grab my pussy” ("Не трожь мою киску"). Этот девиз стал ответом брошенному Трампом в 2005-м году комментарию об обращении с женщинами: “Схвати их за киску – и ты можешь делать с ними что угодно”.

Тем не менее, как отмечает репортёр Metro в Вашингтоне, далеко не все участницы протеста определились со свои отношением к новому президенту США.

– Не знаем, изменится ли что-то в правах женщин с приходом Трампа, – говорит одна из них, по имени Лесли. – Сейчас мы боимся иметь детей, потому что женщины никак не защищены, у них нет никакого декретного отпуска, ни пособий на ребенка, это очень страшно.

С ней согласна и ее единомышленница Хелен.

– Я работаю учителем в начальной школе, и детей с каждым годом становится всё меньше и меньше. Виноват ли в этом Трамп? Наверное, нет, но мы все равно решили выйти на марш, может быть, он увидит и решит что-то изменить.

Хиллари Клинтон уже выразила поддержку участница марша в своем Twitter, написав: «Спасибо за то, что выступаете и маршируете во имя наших ценностей. Как никогда важно это делать сейчас. Я искренне верю, что вместе мы всегда сильнее»



Примечательно, что протесты по типу вашингтонского, проходят не только во многих других городах страны (ожидается, что только в США в таких маршах примут участие 850 тысяч человек) , но и в других странах – Канаде, Австралии, Новой Зеландии и практически в каждом государстве Европы.