Политик Лев Шлосберг высказал свое мнение по поводу псковских подростков. И он уверен, что ситуация, которая сложилась в тот день, 14 ноября, не случайность. Подростков к этому подводили давно.

Денис оставил накануне на странице в социальной сети прощальное письмо, в котором признавался в любви родственникам. Однако уверял, что именно они разрушили его психику и жизнь: "Не волнуйтесь, уходить буду красиво".

Лев Шлосберг уверен, что подростки в какой-то момент потеряли ощущение реальности, и как вести себя - они не понимали.

- Этих детей никто не любил, они давно были никому, кроме самих себя, не нужны. А этого недостаточно, чтобы ценить свою жизнь и бороться за нее. Никто ни в один переломный час их жизни, особенно в последние месяцы, не сказал им: "Я тебя понимаю. Я тебя люблю. Всё будет хорошо", - рассуждает на своем сайте политик.

Лев Шлосберг уверен, что государство поступило с подростками как с врагами. Несмотря на многочасовую трансляцию в интернете не было предпринято профессиональных действий, не вызван психолог.

- Когда человек действительно хочет совершить самоубийство, он делает это молча и наверняка. Когда он говорит об этом вслух и громко – он хочет, чтобы его спасли.