Пользователи соцсетей отреагировали на символ Чемпионата мира по футболу-2018

Россияне выбрали символ Чемпионата мира по футболу-2018, им официально стал Волк Забивака. В ходе голосования он обошёл своих соперников с заметным отрывом. За волка отдали свои голоса 52,8% участвовавших в выборах, в то время как Кот получил лишь 20.4%, а Тигр 26,8%.

Результаты голосования за символы ЧМ по футболу-2018 были объявлены в телешоу "Вечерний Ургант" и сразу же вызвали шквал шуток. При этом далеко не всегда объектом насмешек был сам Волк, пользователям соцсетей было куда забавнее иронизировать на ту тему, как животное сочетается с российским менталитетом и, в частности, с игроками сборной России по футболу.