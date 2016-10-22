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Обновлено : Сегодня 12:22
- Опубликовано : Сегодня 11:51

Пользователи соцсетей отреагировали на символ Чемпионата мира по футболу-2018

  • Данила Белов

Талисман ЧМ по футболу-2018 вызвал бурю шуток и сарказма

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Россияне выбрали символ Чемпионата мира по футболу-2018, им официально стал Волк Забивака. В ходе голосования он обошёл своих соперников с заметным отрывом. За волка отдали свои голоса 52,8% участвовавших в выборах, в то время как Кот получил лишь 20.4%, а Тигр 26,8%.

Результаты голосования за символы ЧМ по футболу-2018 были объявлены в телешоу "Вечерний Ургант" и сразу же вызвали шквал шуток. При этом далеко не всегда объектом насмешек был сам Волк, пользователям соцсетей было куда забавнее иронизировать на ту тему, как животное сочетается с российским менталитетом и, в частности, с игроками сборной России по футболу.

 

 

Напомним, что голосование за Кота, Тигра и Волка началось 23 сентября 2016 года. Люди должны были выбрать символ Чемпионата мира по футболу-2018 на сайте ФИФА. На первом этапе конкруса в качестве талисмана предлагали также Богатыря, Дальневосточного леопарда, Жар-птицу, Инопланетянина, Космонавта, Медведя и Робота. 

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