Барак Обама выступил со своей прощальной речью на посту президента в родном Чикаго.

Своё 50-минутное послание к нации Обама начал со слов о том, «как хорошо быть дома». Затем он перешёл к благодарностям, адресованным всем американцам.

– Каждый день я чему-то учился у вас. Вы сделали меня хорошим президентом, а также хорошим человеком, – заявил Обама.

После этого собравшиеся начали скандировать: «Ещё четыре года».

В речи Обама затронул множество аспектов. Например, объяснил, почему считает Америку особенной, затронул темы демократии, расового равенства и намекнул, что продолжит участие в политической жизни страны.

Самой трогательной частью выступления стали слова Обамы о своей семье – именно на той части, в которой он подчеркнул, как гордится своей женой и дочерьми, президент не смог сдержать слёз.

Такое эмоциональное выступление не могло не вызвать реакцию в соцсетях.

Пользователи Instagram, например, начали выкладывать разные фото Барака Обамы со словами благодарности за его службу.

"Нам будет не хватать тебя. Спасибо", – пишет пользователь morgancherokee.

"Горжусь тем, что было сделано за эти 8 лет. Ужасно жаль смотреть на то, как ты уходишь", – заявляет nikkiv_6.

Еще одним трендом стал хештег #forevermyflotus, посвященной первой леди, Мишель Обаме.

"Семья Обама привнесла определенный класс и человечность в Белый дом. Их будет не хватать", – пишет пользовательница Twitter @AltomonteDayna.

"Все еще на эмоциях. Не хочу видеть, как они уходят", – вторит ей @prettygyrl4.