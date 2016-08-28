О случае с укусом ядовитой змеи под Петербургом рассказала в социальных сетях пациентка Мариинской больницы по имени Виктория. – Здесь встретила женщину. Нечастый случай, – пишет девушка в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”. – Женщина приехала под Зеленогорск (была с друзьями ). Верх надела как надо, по всем правилам защиты от клещей и насекомых. Носки заправила в штаны, но сапоги высокие ещё не успела надеть, и была в низкой обуви. По словам автора поста, петербурженка увидела в траве, не заходя в...