Немецкий гонщик Нико Росберг, представляющий команду "Мерседес" стал первым в Гран-при Бельгии. Другой пилот "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон завершил гонку на 3 месте. Между ними расположился Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла". Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Торро Россо", показал 14-е время.
Полностью расстановка выглядит следующим образом:
1. Нико Росберг (Mercedes AMG F1) - 1:44.51,058
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +14.113
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +27.634
4. Нико Хюлькенберг (Force India) +35.907
5. Серхио Перес (Force India) +40.660
6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +45.394
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +59.445
8. Валттери Боттас (Williams) +1:00.151
9. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1:01.109
10. Фелипе Масса (Williams) +1:05.873
11. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1:11.138
12. Эстебан Гутьеррес (Haas) +1:13.877
13. Ромен Грожан (Haas) +1:16.474
14. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1:27.097
15. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1:33.165
16. Эстебан Окон (Manor) +1 круг
17. Фелипе Наср (Sauber) +1 круг
Ещё 5 гонщиков по разным причинам не смогли завершить заезд. Это Кевин Магнуссен из "Рено", Магнус Эрикссон из "Заубера", Карлос Сайнс из "Торро Россо", Дженсон Баттон из "Макларена" и Паскаль Верляйн из "Манора".