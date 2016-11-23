Повышения пенсионного возраста в России с 2019 года не будет. Об этом в среду сообщает пресс-служба Фонда.

– Пенсионный фонд России никогда не получал от Правительства РФ поручений провести расчёты динамики расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста, – говорится в сообщении.

При этом в Пенсионном фонде подчёркивают, что социальный блок последовательно и аргументировано выступает против повышения пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует глубокой проработки всех социально-экономических последствий

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 2019 года в России будет увеличен пенсионный возраст. Поводом для этого стала презентация главы ПФР Антона Дроздова.

В ней говорится, что российские власти обсуждают постепенное повышение пенсионного возраста. В частности, начиная с 2019 года предлагается прибавлять по 3 месяца в год для мужчин при выходе на пенсию до достижения 65 лет, и по 6 месяцев в год для женщин до достижения 60 лет.