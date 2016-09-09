Конкурс фото "Мисс Октоберфест-2016" продолжается. Петербурженки присылают фото "в шикарном декольте" в редакцию Metro делятся своими снимками в паблике "ВКонтакте".

На конкурс свои фото прислали уже более 50-ти человек. Каждая из участниц заслуживает только восторженных комментариев и самых лучших комплиментов.

Конкурс завершится 20 сентября. До этого времени участие в нем может принять любая красавица, считающая себя неотразимой, свою грудь шикарной, а фото в платье с глубоким декольте - самым лучшим.

Присылайте фотографию на адрес редакции: miss_2016@metronews.ru.

Голосование уже идёт в группе vk.com/oktoberfest_v_spb.

Каждую неделю две фотографии, набравшие больше всего комментариев «+1», будут опубликованы в газете.

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