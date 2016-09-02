Metro-Петербург продолжает конкурс фото "Мисс Октоберфест!". Милые петербурженки присылают в редакцию и выкладывают в паблик конкурса "ВК" свои самые "горячие" фото.

Первая подборка фото конкурса декольте вызвала настоящий фурор. В соцсетях активно идет голосование за самую красивую женскую грудь. Пока фаворитка конкурса девушка Аня, чье фото набрало уже 184 "лайка" (на утро 2 сентября). На втором месте - тоже Анна. Ее достижение - 132 "лайка", на третьем - петербурженка по имени Ольга (110 "лайков").

Напомним, как сообщало Metro, десять финалисток, набравших максимальное количество голосов, примут участие в финале за звание «Мисс Октоберфест – 2016». Главный приз – сертификат на 10 000 руб. и корона.

Присылайте фотографию своего обворожительного декольте на адрес редакции: miss_2016@metronews.ru.

Голосование уже идёт в группе vk.com/oktoberfest_v_spb.

Каждую неделю две фотографии, набравшие больше всего комментариев «+1», будут опубликованы в газете. Подведение результатов – 20 сентября.