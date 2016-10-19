В редакцию Metro-Петербург приходят десятки писем от читателей с фотографиями своих любимцев на конкурс "Мой кот может так!". Истории, которые петербуржцы рассказывают о своих пушистых питомцах, заслуживают отдельного внимания. Вот лишь некоторые из них.

"Наш кот Семён по утрам нам делает массаж лапками, а недавно выучил новый трюк: чтобы разбудить нас, он залазит на стол и садится на клавиатуру, компьютер включается, потому что он находится в спящем режиме. Однажды я выключила этот режим на компьютере, но кот не оставлял надежду разбудить нас: когда монитор не включился, он встал, потрогал клавиатуру лапой, поскреб, потом опять сел и так несколько раз. На этом фото наш кот ученый изучает серьезную литературу", - пишет Олеся Сучкова.

"Меня зовут Михаил и у меня есть кошка Кира. Она любит везде лазить, где только можно и нельзя. Однажды я обнаружил свою скалолазку на карнизе, как там она оказалась, до сих пор загадка!", - рассказал Михаил Лебедев.

"Моя кошка Муся может так! Проделывает такое очень часто и слезает назад без помощи МЧС", - подписал фото с кошкой на скворечнике на дереве Владислав.

Если у вас есть что рассказать про своего питомца, пишите письма и присылайте фото. Адрес редакции: konkurs@mteronews.ru (для жителей Петербурга).

Предыдущие фото, которые прислали на конкурс, смотрите ЗДЕСЬ.

В Москве тоже проходит конкурс "Мой кот может так!". Подробности ЗДЕСЬ.