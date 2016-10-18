Количество писем, которые приходят в редакцию Metro-Петербург на конкурс "Мой кот умеет делать так!", подсчитать невозможно. Читатели Metro охотно откликнулись на призыв рассказать о своих пушистых питомцах и буквально завалили редакцию забавными фотографиями котиков.

Каждый хозяин считает, что его домашний любимец самый необычный, самый красивый и умеет делать исключительные вещи, которые не даются другим.

"Нашу кошку зовут Люська, ей 7 лет и она не перестаёт нас удивлять! Недавно научилась охотиться на мух глазами! Поджаривает на лету! Она у нас солнышко!", - прокомментировал Александр фото своей кошки с "горящими" глазами.

"У нашего кота мэйн-кун по кличке Мэйсон любимое место подоконник. Но с недавнего времени подоконника под его габариты перестало хватать. Если он и лежит на нем, то держится за счет своих когтей, вцепившись в шторы. Он очень любит вместе с дочкой смотреть в окно и ждать нашего папу с работы", - рассказала Татьяна Бельская и показала фото своего кота, стоящего на задних лапах.

Есть в нашей коллекции и еще один "прямоходящий" кот - его зовут Гоша.

"Мой кот Гоша родился от обыкновенной дворовой кошки, но сам он себя обыкновенным не считает. Например, он уверенно стоит на задних лапах – хочет быть человеком. Скоро начнет говорить!", - уверяет Михаил.

Если и у вас есть что рассказать о своем любимце, пишите нам письма и присылайте фото на конкурс "Мой кот может так!". Адрес: konkurs@metronews.ru (для Петербурга).

Конкурс проводит и московская редакция Metro. Подробнее ЗДЕСЬ.

Предыдущие фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.