В Петербурге из пятой детской больницы сбежала беременная школьница. Об этом рассказали сотрудники гинекологического отделения, которые позвонили в полицию.

Как сообщают СМИ, побег школьница совершила минувшей ночью, с 21 на 22 декабря.

17-летняя девушка сейчас на 16 неделе беременности, она находилась под наблюдением специалистов. Сотрудники полиции после сообщения о пропаже отправились по домашнему адресу школьницы.

Выяснилось, что там проживают 77-летняя бабушка и 81-летний дедушка, которые не открыли дверь полиции, а через замочную скважину сообщили, что якобы не знают, где их внучка. Также они заявили, что судьба девушки их не интересует и они не собираются подавать в розыск.

Что касается родителей, они в разводе и по поводу дочери не собираются общаться с полицией. Сейчас правоохранительные органы продолжают поиски.