В Петербурге заморозки и гололёд. Синоптики еще накануне предупреждали горожан, что в городе резко похолодает. Ночью и утром 19 октября температура воздуха в Петербурге была минусовой. Стекла машин заледенели, а трава покрылась инеем.

По прогнозам синоптиков, днем в среду 19 октября в городе ожидается солнечная погода, 0—плюс 4 °C, без осадков, слабый ветер.

Ночь на 20 октября вновь будет морозной. Ночью и утром до -1 градуса, днем +2, без осадков, легкий ветер.

Конец недели в Петербурге будет более теплым, но ветреным - температура воздуха днем +4-6 градусов, ночью 0-+2, ветер в порывах до 12 м/с. Осадки маловероятны.