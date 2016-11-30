Певица Пелагея Ханова впервые стала мамой. Об этом в среду сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что радостное событие произошло ещё месяц назад, однако певица и её супруг хоккеист Иван Телегин тщательно скрывали этот факт.

У супругов родилась дочка. Сама Певица, также как и её мама Светлана, а по совместительству агент, отказались давать комментарии.

– Ничего не комментируем, – в один голос ответили они корреспонденту Metro.

Как назвали малышку, не сообщается. Известно лишь, что девочку и её маму уже выписали из роддома, они находятся дома.

Напомним, что 29-летняя Пелагея и 24-летний Иван поженились в июне этого года. Влюблённые устроили тайную свадьбу, на которую пригласили только близких друзей.

Сразу после торжества в СМИ поползли слухи о том, что певица находится в интересном положении.

Девушка никак не комментировала эту информацию до тех пор, пока округлившийся животик не стал заметен окружающим.

Стоит заметить, что для Телегина – это второй ребёнок. У хоккеиста ЦСКА уже есть сын от первого брака.