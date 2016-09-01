Бывшая балерина Анастасия Волочкова не перестаёт признаваться в любви к русской бане. И даже День знаний она провела в бане в городе Екатеринбурге. На снимках, которые артистка выложила сегодня на своей странице в Instagram, на ней из одежды только еловые и берёзовые ветки. – Утро в деревне.? Я поработала на славу, а теперь отдыхаю! – подписала один из снимков Волочкова. Экс-балерина заметила, что "главная ценность банного комплекса", в котором она отдыхала, это банщик Сергей. Фотографию самого...