1 сентября было опубликовано решение Печерского районного суда Киева от 26 августа о выдаче ордера на арест министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры "о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".
Ранее военное ведомство обнародовало список россиян, которые могут иметь отношение к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. Помимо Шойгу, в списке находятся два его заместителя, советник президента России Сергей Глазьев, бывший полпред в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и десять генералов армии РФ.