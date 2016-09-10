10 сентября в Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого состоялось торжественное открытие памятника «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские».

Скульптурная композиция высотой около 4 метров и весом в 4,5 тонны изображает путешествующих в ладье Муромских чудотворцев. Памятник святой княжеской чете помогает обрести семейное счастье и сохранить любовь в браке.

"В результате недавно проведенного социологического исследования среди петербургских студентов, в приоритете у большинства стоит семья. Данный результат позволяет утверждать, что молодежь привержена семейным ценностям", - отмечает Андрей Максимов, председатель комитета по науке в высшей школе.

"Там, где появляются такие скульптуры, в семье царит любовь, верность и рождается много детей", - говорит автор скульптуры Константин Чернявский.

Освятил памятник епископ Царскосельский Маркелл.

Ректор Политехнического университета Александр Рудской полагает, что посещение памятника может стать хорошей традицией как для венчающихся пар, так и для всех студентов.