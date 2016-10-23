В управлении МВД по Омской области новость о массовой драке полицейских в кафе назвали слухом, сообщает ТАСС.

"Проверка показывает, что информация, изложенная местными СМИ, не находит подтверждения: погрома в кафе не было, вызов в полицию не поступал, наряд не приезжал", - заявил агентству начальник пресс-службы регионального управления Алексей Камандыков.

Тем не менее, инцидент заинтересовал СК РФ, который начал уже проверку по факту драки.

В ведомстве заявили, что было установлено, что "в столовой, где провожали на пенсию одного из сотрудников МВД, присутствовали 20 человек, а не 60, как сообщили СМИ, и из них только пять полицейских".

Накануне местные СМИ сообщили о том, что в Омской области на праздновании дня рождения одного из полицейских началась массовая драка. Сообщалось, что в ходе драки в кафе, где собрались около 60 правоохранителей, была побита посуда и сломана мебель. Для усмирения дерущихся пришлось вызывать наряд ППС.