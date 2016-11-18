Снегопад с утра 18 ноября в Петербурге стал причиной множества ДТП в городе. Одно из самых серьезных случилось около 7.30 на Шафировском проспекте в Красногвардейском районе города. По данным МЧС, на Индустриальном проспекте у дома №73 произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля.

"Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются", - рассказали в МЧС Петербурга.

Появилась информация и от очевидцев аварии - непосредственных ее участников, пассажиров автобуса. По их данным, ДТП произошло на съезде с Шафировского на Индустриальный.

В ДТП попала маршрутка К-284. Автобус врезался в стоящий грузовик Scania. По словам свидетелей аварии, есть пострадавшие.

- Ребёнку рассекло бровь, три женщины получили ушибы головы и повреждения рук, у двоих молодых людей ушибы и разбиты подбородки (у одного врачи предполагают сотрясение), - сообщил Антон Соин.

На место ДТП приехали несколько машин скорой помощи и два пожарных расчета.