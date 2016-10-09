Подозреваемый в обезглавливании мужчины задержан в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Он уже доставлен в отдел для проверки. Известно, что подозреваемый - это мужчина 1971 года рождения. По версии следствия, убитый находился в квартире вместе с приятелем и распивал спиртное. В какой-то момент подозреваемый отрубил голову жертве саблей, висевшей на стене.

Отмечается, что тело было обнаружено 9 октября в коммунальной квартире на улице Юных Ленинцев в Москве. Голова лежала рядом.

СК РФ по Москве уже возбудило дело по статье "Убийство".