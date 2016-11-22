Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова извинилась перед родителями убитой девочки, заявив, что она была тяжело больна.

"Извини меня, Катя, – обратилась она к матери девочки и расплакалась. – Я тяжело заболела".

Гособвинитель ходатайствовал об освобождении Бобокуловой от уголовной ответственности и отправлении её в стационар на лечение, передаёт Life.ru.

Напомним, Бобокулову заключили под стражу после того, как она жестоко расправилась со своей маленькой воспитанницей в квартире на улице Народного Ополчения в столице, после чего подожгла жилплощадь.