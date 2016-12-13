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Названа победительница конкурса "Краса России-2016"

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Корону "Краса России-2016" получила 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга

Сегодня 10:41

"Краса России-2016": итоги

Поздним вечером 12 декабря в Москве завершился финал конкурса красоты "Краса России-2016". Корону получила 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга, сообщает Gazeta.ru.

Конкурс в 2016-м году проводился уже в 21-й раз. В финале за титул самой красивой девушки России боролись 30 самых эффектных красавиц из разных уголков страны. Суперфиналистками стали 8 участниц. Все они получили особые титулы и специальные призы.

Победительница конкурса «Краса России-2016» представит нашу страну на мировых форумах красоты. 

Результаты конкурса "Краса России-2016"

"Это было время новых эмоций и знаний. Каждый получил от конкурса что-то свое. Никогда не унывайте, оставайтесь всегда такими же прекрасными! Успехов вам во всем!", - написала в своем блоге Лада после конкурса.

Добавим, Лада Акимова этой весной закончила 11 классов, спустя несколько месяцев стала победительницей регионального конкурса красоты в Екатеринбурге и сразу же получила "путевку" в финал "Красы России-2016". Она занимается музыкой, поет, танцует и принимает участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 

В 2015 году титул "Краса России" получила Александра Черепанова из Владивостока.

Краса России-2016

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Сегодня 10:41 "Краса России-2016": итоги Поздним вечером 12 декабря в Москве завершился финал конкурса красоты "Краса России-2016". Корону получила 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга, сообщает Gazeta.ru. Конкурс в 2016-м году проводился уже в 21-й раз. В финале за титул самой красивой девушки России боролись 30 самых эффектных красавиц из разных уголков страны. Суперфиналистками стали 8 участниц. Все они получили особые титулы и специальные призы. Победительница конкурса «Краса России-2016» представит...

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