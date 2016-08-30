Стал известен состав сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова, нового главного тренера национальной команды.
Сбор команды под руководством Черчесова стартовал 29 августа, на поединок с Турцией отправились 23 футболиста.
Состав сборной России по футболу под руководством Черчесова:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Сослан Джанаев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк ("Краснодар").
Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА Москва), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба — "Ростов" Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек" Грозный), Роман Шишкин ("Локомотив" Москва).
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба — "Рубин" Казань), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все — "Локомотив" Москва), Олег Шатов ("Зенит" Санкт-Петербург).
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Ростов" Ростов-на-Дону), Фёдор Смолов ("Краснодар").
В обновлённый состав сборной России по футболу не попали Александр Кокорин и Павел Мамаев, участвовавшие в чемпионате Европы.