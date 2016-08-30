Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла примерно в 11:35 в понедельник, 29 августа. Труп молодой женщины прохожие увидели под окнами дома №21/1 на Репищевой. Погибшей на вид было лет 30. Как рассказали Metro местные жители, девушка сорвалась с перехода между балконами. Её тело приземлилось прямо на лестничные перила, которые под тяжестью девушки сломались. По неподтвержденной информации, в доме на Репищевой погибшая не жила. В настоящее время на месте работают...