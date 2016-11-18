Самым дешёвым европейским городом для рождественского шопинга стал Мюнхен. К такому выводу пришли специалисты британской компании Post Office. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба организации.

В ходе исследования, специалисты сравнили стоимость iPad, джинсов Levi's, помады Clinique и ещё трёх вещей в 10 городах Европы. В результате, выяснилось, что дешевле всего покупать этот набор в Мюнхене, там он обойдётся вам в 874 евро.

В топ-3 также попали Будапешт (913 евро) и Страсбург (932 евро). Далее следуют показатели Риги, Вены, Берлина, Лилля (Франция), Стокгольма, Копенгагена и Праги.

Также эксперты выяснили, в каком городе дешевле всего отдохнуть в начале декабря. Первое место здесь занял Таллин. В среднем, отдых на двоих здесь обойдётся в 625 евро. На втором месте – Рига с показателем 636 евро, на третьем – Прага (676 евро).

В десятку также вошли Мюнхен, Лилль, Будапешт, Берлин, Страсбург, Копенгаген и Вена.

При расчёте стоимости учитывались такие параметры, как стоимость проживания в отеле для двоих человек, еда, напитки и цена перелёта из Лондона.