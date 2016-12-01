На станции "Выборгская" сегодня, 1 декабря, начался демонтаж торговых павильонов. Владельцы точек получили еще 29 ноября уведомления о том, что конструкции незаконны и их необходимо покинуть. У предпринимателей, таким образом, была возможность забрать свое имущество.

Как сообщает пресс-служба Центра повышения эффективности использования государственного имущества, конструкции распилили, разобрали внутренние перегородки торговых зон. Всего незаконная торговля занимает около 400 кв.м. Работы продлятся еще неделю.

Прекратить торговлю и расторгнуть договор комитет имущественных отношений решил еще в 2014 году. Как сообщает "Фонтанка", владельцы точек не согласились покинуть павильоны и продолжили вносить арендную плату. Лишь в сентябре 2016 года комитет добился "выселения" торговли через суд.

Напомним, с сентября этого года было принято решение полностью очистить от незаконной торговли Сенную площадь. Всего в ходе проверки в начале осени выявили более 60 незаконно размещенных объектов торговли и общепита.

А уже в октябре работы по благоустройству на площади выполнены на 90 процентов: уложено около 4 тысяч кв. метров плиточного мощения, установлены цветочные кадки-великаны, в которых высажены порядка 200 елочек. Также посажены 300 кустов кизильника и заменены шесть лип на месте утраченных.