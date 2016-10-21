На Сенной площади в Петербурге утром 21 октября 2016 года высадился большой чиновничий десант: представители различных комитетов и ведомств решили провести рабочее совещание по благоустройству зачищенной от торговли площади прямо на месте. Городские власти смогли проконтролировать ход работ и рассказали журналистам, что дальше ждет это место.

Глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил, что работы на площади выполнены на 90 процентов. Уже уложено около 4 тысяч кв. метров плиточного мощения, установлены цветочные кадки-великаны, в которых высажены порядка 200 елочек. Также посажены 300 кустов кизильника и заменены шесть лип на месте утраченных. Еще у пяти лип обработаны раны. Администрация района направила на Сенную рабочих, которые занимаются очисткой фасадов. А метрополитен пообещал уже сегодня провести пескоструйную очистку вестибюлей метрополитена и завершить окраску вентиляционных шахт. Еще один вентиляционный киоск, который выглядит не вполне презентабельно, собираются укрыть защитной конструкцией.

- Вы сами можете почувствовать, что на Сенной теперь легче дышится, - заявил Владимир Рублевский. – Во время предыдущих объездов ко мне подходили люди и благодарили за то, что мы очистили площадь. Ведь даже деревьев на площади не было видно из-за торговых павильонов. И когда их начали убирать и сносить – их наконец-то заметили люди. Думаю, нам удалось изменить то, что исторически Сенная считалась злачным местом.

Полностью завершить благоустройство площади планируется к концу следующей недели. Однако и после этого какие-то новые детали на ней все же будут появляться. Например, на Сенной поставят урны, которых сейчас практически нет. Также закупаются скамейки, которые установят в ноябре.

Владимир Рублевский признался, что ни о каких проектах кардинального изменения облика Сенной пока не слышал. Представителей Комитета по градостроительству и архитектуре на данном мероприятии не было. Так что Рублевский уверен, что к Чемпионату мира по футболу-2018 года именно такой мы и увидим Сенную площадь – «Много воздуха и большое пространство».

- Но это не исключает проведения на площади каких-то культурных мероприятий, например, ярмарок, - подытожил он.

Каких-то конкретных цифр, во сколько обошлось различным комитетам и ведомствам благоустройство Сенной, чиновники назвать не смогли. Сообщили лишь, что дополнительных средств не выделялось, а все было произведено в рамках текущих расходов на благоустройство.