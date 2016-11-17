На Васильевском острове на трехлетнего ребенка упал осколок льдины. Девочке понадобилась госпитализация.

Как сообщают СМИ, трехлетняя девочка находилась в коляске - 17 ноября около 8:30 ее везла в детский сад мама. В это время около дома № 6 по Волховскому переулку рядом с ними с крыши упала льдина, которая раскололась, а часть её отрекошетила и попала в ребенка.

Мать вызвала врачей, ребенок находится в больнице Раухфуса.

Начиная с 15 ноября, петербуржцы страдают от подтаявшего снега и падающих глыб и сосулек. 15 ноября 28-летняя женщина шла по улице Лебедева, около двух часов дня возле дома № 31 и произошел несчастный случай - на нее упала глыба льда.

Ушиб был сильным, женщине пришлось вызвать скорую помощь. Диагноз, к счастью, оказался не самым опасным - ушиб теменной области. Но все же амбулаторное обследование женщине потребовалось.

По данным "Радио Балтика", 16 ноября, неподалёку от Московского вокзала на Гончарной улице в Петербурге на девушку обрушилась глыба льда.

По предварительным данным, пострадавшей понадобилась помощь медиков. Обстоятельства падения наледи выясняются