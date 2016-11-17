В Петербурге зафиксированы первые случаи падения сосулек и наледи на прохожих и припаркованные автомобили. Также в результате чистки кровли от снега и льда разбиты несколько вывесок магазинов. В каждой из этих ситуаций у пострадавших есть высокие шансы компенсировать свой ущерб, обратившись в суд. Об этом Metro рассказали юристы.

– Как показывает практика, в большинстве эпизодов, когда иск составлен юридически грамотно и подкреплён солидным набором доказательств, суд выносит решение как минимум о частичном возмещении ущерба со стороны управляющей компании, – говорит адвокат Тимур Баязитов. – Доказательствами являются фото, видео, показания свидетелей, документация страховых компаний и так далее.

В текст иска желательно включить просьбу возложить на ответчика обязанность оплатить госпошлину, стоимость экспертизы и услуги адвоката.

Окончательная сумма напрямую зависит от нанесённого ущерба, продолжает адвокат Виктор Наумов.

– Если речь идёт о здоровье, то это затраты на лечение, покупку лекарств, уход, а также утраченный потерпевшим заработок, – рассказывает эксперт. – Размер выплаты за повреждение имущества должен быть равнозначен затратам на его восстановление в прежнем виде. Плюс можно подать на возмещение морального вреда. Но начинать стоит с обращения в УК, а уже потом, если ответа нет, жаловаться в суд.