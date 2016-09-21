За три летних месяца, с июня по август, на улицы и тротуары Петербурга вылилось 15,5 млн кубометров воды, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году показатель составил около 4,4 млн кубометров. Все рекорды этим летом побил август, когда на дорожную сеть выпало 6,4 млн кубометров воды - почти в 5 раз больше, чем в августе 2015 и в полтора раза больше, чем прошлым летом в целом.

Потоп в Петербурге: за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков для августа (подробнее)

Несмотря на все испытания этого лета, благодаря оперативной работе дорожников и специалистов Водоканала, в большинстве случаев удалось избежать больших подтоплений и чрезвычайных ситуаций на дорогах города. Точечно после сильных ливней на проезжей части скапливалась вода.