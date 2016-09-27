Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Ванкувер в ходе своей официальной поездки в Канаду. Как сообщает Daily Mail, британская супружеская чета оставила своих двоих детей, которых они также взяли с собой в Канаду, на попечение няни, чтобы попасть на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его супругой Софией. Отмечается, что прибытия Кейт и Уильяма в Ванкувер ожидали сотни человек, собравшихся на улице. Самой красочной деталью визита стал наряд герцогини Кейт - красно-белое...