Около 7 часов утра на железнодорожной станции Новая Деревня мужчина погиб под колесами электропоезда Петербург-Сестрорецк, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Сотрудники транспортной полиции выяснили, что погибший вышел на пешеходный переход через железнодорожные пути, проигнорировав сигналы светового и звукового оповещения о приближении железнодорожного состава.
Машинист поезда сигналил и пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
От полученных травм мужчина скончался. Очевидцы сообщили, что ему отрезало голову.
По предварительным данным, на погибшем были наушники, поэтому он не слышал предупреждающих сигналов.
Уже установлена личность мужчины, им оказался житель ближнего зарубежья 1995 года рождения.