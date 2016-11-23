В Петербурге прошла акция против появления в городе мемориальной доски Колчаку. В ночь на 23 ноября на доме №3 по улице Б.Зеленина появилась еще одна табличка, на ней надпись: «В этом доме жил Воландеморт, патриот, чудотворец».

Таким креативным способом высказались против установки памятного знака в честь неоднозначной личности в истории нашей страны активисты общественного движения.

- Современным поклонникам тиранов прошлого мы говорим: «Ридикюлюс!», - заявили Metro представители "Российского социалистического движения", - Серьезности ряженых казаков и православных активистов мы противопоставляем смех. Надеемся, что Питер перестанет быть местом их обитания.

Справка: (Риддикулус (Riddikulus) - заклинание из "Поттерианы", рассеивающее Боггарта, Боггарт - мифический дух).

Напомним, что памятную доску в честь адмирала Александра Колчака активисты движения "Белое дело" установили 12 ноября на доме на Большой Зелениной улице, в котором с 1905 по 1912 годы жил военачальник. На установку памятной доски было дано официальное разрешение властей, но громких торжеств по поводу события было решено не устраивать.

Тем не менее, активисты Российского социалистического движения с первого же дня установки доски Колчаку в Петербурге выступили резко против, заявив, что адмирал Колчак до сих пор не реабилитирован и официально является военным преступником.

- Его злодеяния — массовые расстрелы, пытки, сожжения деревень, являются непреложным историческим фактом, - считают активисты, - Истинная цель установки доски и благословляемых свыше игр с памятью — не восстановление «исторической справедливости», а оправдание национализма, репрессий и диктаторских методов правления.

Добавим, в Петербурге это уже вторая "доска раздора", которая подвергается "нападению". Резко против высказалась общественность по поводу установки доски Карлу Маннергейму. На памятную табличку уже бросались с топором и обливали ее красной краской.