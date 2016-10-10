Утром 10 октября было совершено очередное покушение на табличку маршалу Финляндии Карлу Густаву Маннергейму.

Четверо неизвестных молодых людей в одежде с символикой «НБ» (запрещенная в России национал-большевистская партия) несколько раз ударили по доске топором. На табличке появились небольшие засечки. Есть версия, что участниками нападения стали представители незарегистрированной партии «Другая Россия».

В беседе с METRO член исполкома «Другой России» Владислав Ивахник не подтвердил информацию, что именно представители их партии участвовали в акции. Тем не менее, он одобрил нападение на табличку Маннергейму.

- Конкретно утверждать ничего не буду. Но «Другая Россия» активно принимает участие в борьбе с доской Маннергейму. Конкретно я на митинге, посвященном блокаде, говорил о том, что это должно стать доброй петербургской традицией - портить доску Маннергейму. Видимо, призыв упал в массы, и протест пошел. Мы только всячески приветствуем данный акт, - рассказал Ивахник.

По мнению собеседника МЕТRО, установление мемориальной доски Маннергейму должны осудить все жители Санкт-Петербурга, так как «это кощунство» и «плевок со стороны Владимира Мединского и Сергея Иванова в коллективное лицо петербуржцев и ленинградцев».

Учитель истории Марина Константинова рассказала METRO, что столь резкая и негативная реакция на табличку Маннергейму является результатом обоюдного процесса: влияния патриотической пропаганды и плохого знания истории.

- История не равно пропаганда, но они всегда идут рука об руку. Любой документ при желании можно интерпретировать, исходя из требований эпохи, и тогда любой лидер или государственный деятель будет неоднозначен. В случае с Карлом Густавом Маннергеймом мы видим гремучую смесь: более двадцати лет службы в Императорской армии и в то же время важная роль в Советско-финской и Второй мировой войнах, сотрудничество с Гитлером, - считает собеседник издания.

Мемориальная табличка финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергему была торжественно установлена 16 июня на Захарьевской улице. Она вызвала не менее ожесточенные споры, чем пресловутый мост Кадырова: многие люди придерживаются мнения, что мемориальная доска оскорбляет чувства ветеранов и блокадников, так как Маннергейм участвовал в войне против России и был «пособником нацистов». Другие, напротив, уверены что появление таблички уместно, так как маршал многие годы служил в российской армии и жил в Петербурге, и имеет к городу непосредственное отношение. Табличку обливали красной краской и зеленкой, а также два раза подавали в суд с требованием ее демонтировать. В этот раз возмущенные петербуржцы решили действовать более радикально.