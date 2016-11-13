Памятную доску в честь адмирала Александра Колчака активисты движения "Белое дело" установили 12 ноября на доме на Большой Зелениной улице, в котором с 1905 по 1912 годы жил военачальник.

Торжественную церемонию открытия доски Колчаку инициаторы установки решили не устраивать.

- В первую очередь провести церемонию нам не позволили погодные условия и связанная с ними ситуация на дорогах, - рассказал Metro активист движения "Белое дело" Олег Шевцов. – Для торжественного открытия пришлось бы перекрывать улицу, которая и без того сейчас очень узкая. Чтобы не устраивать пробку, мы решили обойтись без церемонии.

Как отметил Олег Шевцов, инициаторы не собирались привлекать излишнее внимание к установке доски Колчаку, которая вызвала протесты среди горожан.

Напомним, против выступили представители Российского социалистического движения, заявившие, что адмирал Колчак до сих пор не реабилитирован и официально является военным преступником.

Однако активисты "Белого дела" надеются, что памятная доска Колчаку не повторит печальную судьбу доски Маннергейму.

- Пока доска не подвергалась нападениям вандалов, - заявил Олег Шевцов. – Её установка абсолютно законна. Мы получили официальное разрешение. Хочется верить, что памятная доска адмиралу Колчаку останется в первозданном виде.

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