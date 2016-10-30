Днём 30 октября, когда все любители отмечать Хеллоуин уже вовсю праздновали, их противники – православные активисты – вышли с одиночными пикетами на Арбат. Они требовали запретить праздник в детских садах и школах.

– У меня младшая сестра учится в седьмом классе школы, у них Хеллоуин – естесственное явление, и меня, как православного христианина, это напрягает, потому что этот праздник имеет языческие корни и участие в нём – грех, – пояснил Metro пикетчик, участник движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов. – Дети не понимают этого и несознательно совершают грех. А мы спокойно на это смотрим. Нужно бороться с этим Хеллоуином и искоренять его на всей территории России.

Чуть позже к нему подошла группа туристов: три женщины, мужчина и около десяти детей. Оказалось, они, православные из воскресной школы нижегородского Первомайска, смотрят в Москве святыни. Узнав, что происходит, они присоединились к пикету и несколько раз выкрикнули: «Мы против!»

– Мы против Хеллоуина, это жуть! – сказала Metro 13-летняя Тамара. – Наряжаться в чертей и подражать вампирам ужасно!

Сопровождающая детей женщина видит в нём более опасную угрозу:

– Сегодня всё начинается с танцев, а завтра закончится жертвоприношением.