Министр труда России Максим Топилин заявил, что ведомство рассматривает дополнительные способы финансового стимулирования рождаемости. Новые выплаты могут предоставить женщинам, родившим двух детей до 30 лет. Об этом пишет агентство экономической информации "Прайм".

– Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей – не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет, – пояснил министр.

Топилин также рассказал, что самой большой проблемой является рост возраста рождения первого ребёнка. Министр считает, что для сохранения здоровья женщин и повышения рождаемости, первых двух детей необходимо рожать в возрасте до 30 лет, чтобы в дальнейшем завести третьего и четвёртого.

Глава Минтруда отметил, что в России становится всё меньше поколений, находящихся в репродуктивном возрасте, но никакой конкретики о реализации новой программы и её сроках министр пока не привёл.

С 1 января 2007 года в Росии действует программа материнского капитала. Она представляет из себя государственную материальную поддержку семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское гражданство. В 2016 году размер материальной поддержки составил 453 тысячи рублей.