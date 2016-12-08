Metro-Москва и студия Wizart Animation разыгрывают поездку в Данию на двоих по случаю выхода в прокат мультфильма “Снежная Королева 3. Огонь и лёд”. Мультфильм стартует в прокате с 29 декабря 2016 года. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря.

Условия следующие:

1. Придумай нового персонажа сказки “Снежная королева”

2. Скачай приложение “Мир Снежной Королевы” в Google Play или App Store и запусти “Фото с Лутой”

3. Вырежи эту картинку. Наведи на неё камеру своего гаджета и сделай фото с любимым героем в костюме придуманного персонажа

4. Присылай фото и рассказ о своём персонаже на KONKURS@GAZETAMETRO.RU, указав в теме письма “Снежная Королева”. Размести снимок с хештегом #MetroCнежнаяКоролева в Instagram.

ПРИМЕЧАНИЯ!

* В приз входит оплата перелёта, трансфер из аэропорта, проживание, питание (завтрак).

** Посылая нам своё фото или размещая его в Сети с хештегом #MetroСнежнаяКоролева, вы даёте разрешение на обработку и публикацию снимка в газете Metro и на сайте www.metronews.ru.

Трейлер мультфильма смотрите ЗДЕСЬ.