Матч по футболу Россия-Турция: составы сборных, время трансляции, прогнозы

Товарищеский матч по футболу Россия-Турция: сборная нашей страны проведёт первую игру с новым главным тренером Станиславом Черчесовым.

Первое, что интересует россиян - состав сборной России на матч с Турцией по футболу.

31 августа в Анталье главная команда страны попробует начать процесс по восстановлению имиджа, серьёзно пострадавшего на недавнем чемпионате Европы во Франции.

Соперник – команда Турции, другой неудачник Евро-2016, не сумевший преодолеть барьер группового этапа. Говорит ли этот провал о реальной силе сегодняшней турецкой команды – вопрос.

Игорь Семшов: Матч с Турцией будет для сборной России ознакомительным

Состав у команды Турции под руководством Фатиха Терима – внушительный. Пускай, не столь звёздный, как в 2002-м, когда турки взяли бронзовые медали чемпионата мира; не столь боевой, как в 2008-м, когда Турция разделила третье место европейского первенства с Россией.

И всё же примечательных имён в составе современной сборной Турции хватает. Это и один из лучших в мире исполнителей стандартных положений Хакан Чалханоглу из леверкузенского «Байера», и хорошо знакомый поклонникам ЦСКА крайний защитник Джанер Эркин, раскрывшийся после отъезда из России, талантливейший Эмре Мор из дортмундской «Боруссии» и, конечно, лидер и вожак команды – Арда Туран из «Барселоны».

Состав сборной России на матч с Турцией:

Мы ожидаем увидеть обновлённую команду России и надеемся, что Станислав Черчесов поможет нашим ребятам осознать, что жизнь после фиаско на Евро есть, и строить будущее, связанное для нас с домашним чемпионатом мира-2018, надо сейчас.

– Сейчас в игре сборной России мы вряд ли увидим какие-то заметные подвижки, потому как задача тренера – в ближайших 2–3 играх просмотреть как можно больше потенциальных кандидатов на попадание в команду, на которых Черчесов сможет опираться в дальнейшем, – отметил в разговоре с Metro Игорь Семшов, игрок сборной России в 2002–2012 гг. – Безусловно, наши футболисты должны провести матч с Турцией не как товарищеский, но как официальный. У сборной впереди два года, мы не участвуем в отборочном цикле к чемпионату мира-2018, и чтобы подготовиться к турниру, нужно подойти к контрольным поединкам ответственно. Думаю, тренер попробует сейчас наладить в сборной использование тех тактических схем, по которым действовали его клубные команды. Важно во всех грядущих товарищеских матчах нацелиться на положительный результат, ведь именно такие игры закаляют характер, добавляют действиям футболистов уверенности.

Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - Сборная Турции

31 августа. Анталья. Стадион "Анталья Арена"

Судья: Скомина (Словения).

Трансляция товарищеского матча по футболу-2016 Россия-Турция начнется в 21.35 по Первому каналу.