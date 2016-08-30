31 августа сборная России по футболу сыграет в Анталье с командой Турции. Metro обратилось к Игорю Семшову, выступавшему в составе главной команды страны в 2002-2012 гг., и попросило рассказать об изменениях, которые, по мнению бывшего футболиста, болельщики увидят в игре сборной.

– Сейчас в игре сборной России мы вряд ли увидим какие-то заметные подвижки, потому как задача тренера – в ближайших 2-3 играх просмотреть как можно больше потенциальных кандидатов на попадание в команду, на которых Черчесов сможет опираться в дальнейшем, – считает Семшов. – Безусловно, наши футболисты должны провести матч с Турцией не как товарищеский, но как официальный. У сборной впереди два года, мы не участвуем в отборочном цикле к чемпионату мира-2018, и чтобы подготовиться к турниру, нужно подойти к контрольным поединкам ответственно. Думаю, тренер попробует сейчас наладить в сборной использование тех тактикических схем, по которым действовали его клубные команды. Важно во всех грядущих товарищеских матчах нацелиться на положительный результат, ведь именно такие игры закаляют характер, добавляют действиям футболистов уверенности.

Как тренерский стиль Черчесова отразится на игре сборной?

– С Черчесовым в сборной должны пропасть проблемы дисциплинарного характера. В команду, вероятно, вольётся много новых футболистов, которым потребуется некоторое время, чтобы пообтереться в обстановке сборной России, привыкнуть к работе с новым главным тренером. У кого-то есть опыт, у кого-то – нет, команда собралась только в понедельник, после чего вылетела в Турцию, поэтому безусловно матч с турками будет ознакомительным. И я думаю, что вся основная работа – ещё впереди, когда сборная проведёт пяти-, десятидневные сборы. Тогда уже игроки будут лучше понимать, что от них требует Черчесов. Сейчас же нужно просто познакомиться, обрисовать задачи, подготовить игроков к той работе, что хочет видеть от них главный тренер.

Насколько Турция – оптимальный соперник для игры ознакомительного характера?

– Только в матчах с сильными соперниками мы можем увидеть свои хорошие качества, просмотреть неудачные действия. Футбол состоит из хороших и неудачных действий. Если будем играть с командами слабее нас, стоящими ниже в рейтинге, тяжело будет подготовиться к чемпионату мира.