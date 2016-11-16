Вечером 16 ноября в Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием легковой машины и припаркованной фуры. Иномарка, которая, по словам очевидцев, шла с превышением скорости, столкнулась с фурой, после чего загорелась.

- Авария на Гостилицком шоссе в Петергофе произошла примерно в 19.00, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Белая иномарка влетела в припаркованную фуру. Машина загорелась. На дороге лежал мужчина и сильно кричал... Скорая и пожарные приехали, когда уже все догорало.

По словам автомобилистов, которые стали свидетелями ДТП на Гостилицком шоссе, иномарка двигалась с превышением скорости.

- Летел под 120, подрезал другую машину и врезался в припаркованную фуру, - уточняют в соцсети. - Жив, но вроде пьян.

Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Что любопытно, на Гостилицком шоссе не так давно произошло ещё одно ДТП.

Очевидцы: Смертельное ДТП на Гостилицком шоссе устроил пьяный водитель (фото)