Смертельное ДТП недалеко от развязки КАД и Гостилицкого шоссе произошло вечером 12 ноября.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- На Гостилицком шоссе в сторону Старого Петергофа произошла серьезная авария, - написали свидетели. – У "Жигулей" выпиливали крышу, чтобы освободить людей. На месте была пожарная и скорая помощь.

Позже очевидцы уточнили, что на Гостилицком шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ. Пассажира зажало в автомобиле. Выбраться ему помогли спасатели.

Как отмечают свидетели, водитель, устроивший смертельное ДТП на Гостилицком шоссе, был пьян.

- После ДТП скрутил номера на своей машине и попытался убежать, когда понял, что его сейчас начнут убивать родственники. В ВАЗ-2107 пассажир выжил, деблокировали. Водитель, к сожалению, нет, - сообщили очевидцы.