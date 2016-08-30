Студентам петербургских вузов, которые работали в лагере "Голубая стрела" вожатыми, вручили благодарственные грамоты.

Как рассказали Metro в пресс-службе метрополитена, из-за трагедии, произошедшей этим летом в парк-отеле “Сямозеро” в Карелии, в детских лагерях Ленобласти прошли усиленные проверки.

По их результам организацию детского отдыха в “Голубой стреле” признали лучшей на территории Ленобласти.

- Во многом это заслуга студентов, которые работали в нашем лагере, - рассказали в пресс-службе метрополитена, - перед тем как устроиться в «Голубую стрелу» ребята проходили обучение в школе вожатского мастерства, самые успешные её выпускники после экзаменов стали вожатыми.

Студенты поделились с Metro своими впечатлениями о работе в лагере.

Никита Лукин , 19 лет, студент СПБГАСУ

- В прошлом году я уже работал вожатым, правда, в другом лагере. Самым сложным для меня было работать с напарниками, искать компромисс было непросто. Самое интересное – организация мероприятий с детьми: у них очень много классных идей, слушать их было очень интересно.

Витя Щербин, 19 лет , студент СПБГАСУ

- Это был мой первый опыт работы с детьми. Впечатления остались только положительные. Мои дети оказались не очень послушными и их было сложно организовать, но, думаю, это же и было самым интересным.

Ярослава Мельник, 20 лет, студентка РГПУ им.Герцена

- Работа вожатым была моей педагогической практикой – мне очень всё понравилось. В следующем году обязательно верусь в лагерь!