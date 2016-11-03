Ксения Собчак "родила" ребёнка от Максима Виторгана. Эта новость в Сети почти каждый день обрастает невероятным количеством слухов и вымыслов. Также пишут, что Собчак родила двойню и вовсю ищут фото телеведущей с новорождёнными детьми.

Напомним, что никакой подтверждённой информации по этому поводу нет. На днях Собчак выложила в Instagram фотографию с занятий спортом на поздних сроках беременности. Ведущая канала "Дождь" сделала стойку на голове и дала понять, что беременность не повод менять во всех смыслах активный образ жизни.

Пользователи Instagram – подписчики Собчак – поддержали её и лишний раз восхитились фигурой телеведущей. Но новый повод для обсуждения беременности не заставил себя долго ждать. Например, обратили внимание на фото мужа Собчак Максима Виторгана. По его фотографиям кажется, что Собчак родила ребёнка. Когда – непонятно.

Виторган выложил в Сеть фото с дорогим коньяком, который очень трудно получить. Подписчики актёра заподозрили, что так он отмечает рождение ребёнка. Помимо этого появились фото из помещения, которое якобы очень похоже на роддом. Сам Виторган в подписях к этим фото не написал про детей ни строчки.

Отметим, что слухи "Ксения Собчак и Максим Виторган ждут ребёнка" появились ещё несколько месяцев назад, лишь относительно недавно Собчак призналась, что действительно готовится стать мамой.