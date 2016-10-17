Metro-Петербург объявило новый конкурс про котов "Мой кот может так!". В редакцию приходят десятки писем с фотографиями котиков самых разных мастей и с описанием их самых разных талантов.

Петербуржцы доказывают своими рассказами и фото, что коты – очень необычные создания, которые порой способны на что-то совсем нереальное.

"Один из наших трёх котов - Шамхазай Семъяйзович Вольт, для друзей и родных - Шамзик, - пишет Лариса Латий, - Шамзику 1,5 года. Прошлой осенью малыш пережил удар током и, как следствие, инсульт. Несмотря на то, что многие советовали нам не мучаться и усыпить котёнка, мы с врачами боролись до последнего и были правы. Котя вылечился и вырос в чудесного пушистого красавчика, чрезвычайно харизматичного и характерного. Теперь Шамзик звезда местного масштаба, ведёт свой блог в Инстаграм и даже гости к нам порой приходят исключительно для знакомства с котей..."

"Нашу киску зовут Марси, ей пять лет и она - идеальная кошечка, - рассказывает Ландик Александра, - Ласковая, аккуратная, воспитанная и очень игривая. А еще хорошо получается на фотографиях, потому что умеет позировать".

Уверены, вам есть что рассказать про своих кошек и котов.

Присылайте фото на konkurs@metronews.ru (для Петербурга). В теме письма пишите: «МОЙ КОТ МОЖЕТ ТАК!»

Не забудьте рассказать про кота, назвать его кличку, а также указать свои имя и номер мобильного телефона.