Республиканец выступает с официальной речью перед своими сторонниками. Напомним, президентом США стал Дональд Трамп — он набрал больше 270 голосов выборщиков по итогам всеобщего голосования 8 января. 

45-м президентом США избрали Дональда Трампа. Вопреки прогнозам, Хиллари Клинтон уступила эксцентричному миллиардеру. Трамп победил во многих колеблющихся штатах. Хиллари Клинтон уже позвонила ему и признала поражение. 

Дональд Трамп пообещал быть президентом для всех жителей Америки, передаёт профильный сетевой ресурс Real Clear Politics. 

"Правительство США будет служить американскому народу. Соединённым Штатам пора залечить раны", – сказал Трамп.

И добавил, что хочет более светлого будущего для всех жителей страны. На посту главы государства Трамп пообещал работать над обновлением "американской мечты". 

"Мы будем выполнять работу так, что, я надеюсь, вы будете гордиться своим президентом. Возможно, что через четыре или даже восемь лет вы скажете, что это было не зря", – заявил Трамп.

Кроме того он пообещал восстановить инфраструктуру страны. 

О внешней политике
Республиканец заявил, что "США будут честно поступать со всеми в мир".

"Мы – за партнёрство, а не за конфликты", – сказал новый президент США.

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Справка

  • Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе. 
  • Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. 
  • Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. 
  • Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. 
  • Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.

 