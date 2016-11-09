Республиканец выступает с официальной речью перед своими сторонниками. Напомним, президентом США стал Дональд Трамп — он набрал больше 270 голосов выборщиков по итогам всеобщего голосования 8 января.

45-м президентом США избрали Дональда Трампа. Вопреки прогнозам, Хиллари Клинтон уступила эксцентричному миллиардеру. Трамп победил во многих колеблющихся штатах. Хиллари Клинтон уже позвонила ему и признала поражение.

Дональд Трамп пообещал быть президентом для всех жителей Америки, передаёт профильный сетевой ресурс Real Clear Politics.

"Правительство США будет служить американскому народу. Соединённым Штатам пора залечить раны", – сказал Трамп.

И добавил, что хочет более светлого будущего для всех жителей страны. На посту главы государства Трамп пообещал работать над обновлением "американской мечты".

"Мы будем выполнять работу так, что, я надеюсь, вы будете гордиться своим президентом. Возможно, что через четыре или даже восемь лет вы скажете, что это было не зря", – заявил Трамп.

Кроме того он пообещал восстановить инфраструктуру страны.

О внешней политике

Республиканец заявил, что "США будут честно поступать со всеми в мир".

"Мы – за партнёрство, а не за конфликты", – сказал новый президент США.

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