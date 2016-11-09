Республиканец выступает с официальной речью перед своими сторонниками. Напомним, президентом США стал Дональд Трамп — он набрал больше 270 голосов выборщиков по итогам всеобщего голосования 8 января.
45-м президентом США избрали Дональда Трампа. Вопреки прогнозам, Хиллари Клинтон уступила эксцентричному миллиардеру. Трамп победил во многих колеблющихся штатах. Хиллари Клинтон уже позвонила ему и признала поражение.
Дональд Трамп пообещал быть президентом для всех жителей Америки, передаёт профильный сетевой ресурс Real Clear Politics.
"Правительство США будет служить американскому народу. Соединённым Штатам пора залечить раны", – сказал Трамп.
И добавил, что хочет более светлого будущего для всех жителей страны. На посту главы государства Трамп пообещал работать над обновлением "американской мечты".
"Мы будем выполнять работу так, что, я надеюсь, вы будете гордиться своим президентом. Возможно, что через четыре или даже восемь лет вы скажете, что это было не зря", – заявил Трамп.
Кроме того он пообещал восстановить инфраструктуру страны.
О внешней политике
Республиканец заявил, что "США будут честно поступать со всеми в мир".
"Мы – за партнёрство, а не за конфликты", – сказал новый президент США.
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Справка
- Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе.
- Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.