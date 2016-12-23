Metro Weekend решил подвести итоги уходящего года и вспомнить, что мы обсуждали на страницах нашего приложения. В наш топ-10 попал и развод Джоли и Питта, и клип «Ленинграда», и фраза премьер-министра, ставшая главным мемом. В общем, предлагаем ещё раз вспомнить и пообсуждать всё самое интересное за год

Живот года

Этого события ждали с того момента, как стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган поженились. Телеведущую долго мучали вопросами о беременности, но первое подтверждение произошло в июне на арене цирка в Санкт-Петербурге, где происходило вручение премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга». Андрей Малахов, выйдя на сцену, упал перед ведущей Ксенией Собчак на колени и со словами «Дай я приложусь к этому животу!» поцеловал её живот. Подруга Ксении Ника Белоцерковская выкрикивала с места: «Собчак беременна». Дальше вся страна следила, как растёт живот, и ждала появления малыша. И дождалась!

Критик года

Исполнитель песенного хита «Плот» Юрий Лоза в марте этого года в одном из интервью сказал, что 80% спетого Led Zeppelin невозможно слушать, а музыканты группы Rolling Stones за всю жизнь ни разу не настроили гитару. И понеслось. Ни одно музыкальное (и не только) событие не обходилось без комментария Лозы. Раскритикован был Сергей Лазарев, который участвовал в конкурсе «Евровидение», Земфира и творчество Шнурова. Досталось даже Гагарину. «Гагарин ничего не сделал, он лежал», – заявил музыкант.

Разрыв года

Красивая сказка двух секс-символов Голливуда Брэда Питта и Анджелины Джоли закончилась скандалом, эхо которого продолжает разноситься по миру. Началось всё 19 сентября, когда адвокат Анджелины сообщил, что пара разводится «во благо семьи». Дальше – хуже. Оказалось, что Джоли решила оставить всех шестерых детей себе, так как Питт позволял себе жестокое обращение с ними, а также употреблял алкоголь и наркотики. По просьбе актрисы встречи отца с детьми должны происходить только под наблюдением психологов. Вместе с этим появились слухи, что Питт закрутил роман со своей партнёршей по фильму «Союзники» Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию, сообщив, что любит своего гражданского супруга Гийома Кане, от которого ждёт второго ребёнка.

Позже полиция Лос-Анджелеса пришла к выводу, что Брэд не виновен в рукоприкладстве, и сняла с него все обвинения по части жестокого обращения с детьми. Но дети пока остаются с мамой.

Вечеринка года

После того как сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу во Франции и с позором покинула Евро-2016, игроки сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин отправились на частном самолёте в Ниццу топить горе в шампанском. Фанаты обрушили на футболистов шквал критики, когда в СМИ попало видео, на котором парни в Монте-Карло устроили пышную вечеринку с морем шампанского и кальяном. В популярном местном ночном клубе они заказали шампанское «Арман де Бриньяк», которое стоит около 500 евро за одну бутылку. По словам очевидцев, всего щедрые россияне купили для гостей заведения около 500 таких бутылок на общую сумму 250 тысяч евро.

Фраза года

Аналитики исследовательского центра «Медиалогия», учитывающие тиражируемость фраз в СМИ, назвали слова Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь» главным мемом 2016 года. Напомним, премьер-министр во время визита в Крым в ответ на жалобу пенсионерки о размере пенсии сказал: «Просто денег нет. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». В сокращённом виде фраза широко распространилась в Рунете. Семён Слепаков посвятил фразе песню «Обращение к народу».

Страдания года

Конец #тарабузиков обсуждали даже те, кто никогда не смотрел «Дом-2» и до разрыва Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым про них особо и не слышал. Но остаться в стороне от страданий 30-летней телеведущей было нельзя. Сначала фанаты Бузовой жалели плачущую девушку и винили в разрыве Тарасова, который якобы изменил жене с моделью. Позже оказалось, что и Бузова не совсем чиста – вскрылась её интимная переписка с Дмитрием Нагиевым. Точку в отношениях поставила ведущая «Дома-2», которая подала документы на развод, перекрасилась в брюнетку и запела. Тарасов же укатил отдыхать с родственниками на морское побережье.

Плагиат года

Злую шутку сыграла с российским поп-королём песня «Жестокая любовь», которую Филипп Киркоров исполняет с 2002 года. Только сейчас лидер французской группы Space Дидье Маруани обнаружил, что эта песня не что иное, как плагиат его композиции Symphonic Space Dream. Француз приехал в Москву в надежде подписать с Киркоровым досудебное соглашение, а вместо этого провёл ночь в отделении полиции, а потом несколько дней на допросе в Следственном комитете. А всё потому, что российский певец обвинил коллегу в вымогательстве. Это не подтвердилось, зато Маруани написал заявление за клевету. Вопрос с плагиатом тоже ещё не закрыт.

Лабутены года

Клип группировки «Ленинград» «Экспонат» стал настоящей сенсацией в Рунете. Несколько месяцев вся страна напевала «на лабутенах», запикивая, а иногда и нет, смачные слова народного хита. Фразы «Бегу – волосы назад», «Ты на хрена меня с такой жопой родила?», «Кто молодец? Я молодец!» стали крылатыми. После этого клипа в соцсетях запустили флешмоб, где все, кому не лень, красили подошвы обуви красным лаком, а на выставку Ван Гога Серёг и девушек на высоких каблуках пускали бесплатно.

Оскорбление года

В этой номинации отличился Василий Вакуленко, он же Баста. Рэпер рассорился со своим бывшим товарищем Кириллом Толмацким, более известным как Децл. Децл в «Твиттере» написал несколько гневных постов по поводу громкой музыки в клубе Басты, которая мешает ему, его ребёнку и всем в округе. В ответ Баста назвал рэпера «лохматым чмо». В итоге Децл подал на коллегу в суд, чтобы добиться извинений и 1 миллиона рублей компенсации за моральный ущерб. Но в итоге суд в присутствии Басты (это селфи как раз оттуда) присудил только 50 тысяч рублей.

Россиянин года

Приняв в свои объятия французского актёра Жерара Депардьё и американского боксёра Роя Джонса, в этом году Россия обзавелась ещё одним преданным сыном. За любовь к нашей стране и успехи на актёрском поприще звезда боевиков 90-х Стивен Сигал получил российское гражданство. 25 ноября Владимир Путин вручил в Кремле 64-летнему Сигалу российский паспорт. Актёр поблагодарил главу государства русским спасибо. Новый русский уже успел начать бизнес в России, он стал соучредителем торговых площадок «Русские ярмарки».