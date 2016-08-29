Оказалось, составлять рейтинг – дело трудное и неблагодарное. Некоторые критики наотрез отказались участвовать в нашем опросе. Одни честно признались, что не могут сделать выбор, другие расставляли фамилии в алфавитном порядке, объясняя это тем, что искусство – не спорт и в нём не бывает пьедестала почёта с местами. И всё-таки, поскольку многие великие люди, в том числе и сам Андрей Тарковский, составляли свои «десятки», мы решились на этот эксперимент.

Мы попросили кинокритиков, кинообозревателей и киножурналистов назвать 10 отечественных режиссёров, которые оказали влияние на наше кино, и 10 наиболее перспективных режиссёров, которые начали снимать в постсоветский период и активны до сих пор.

В опросе приняли участие Валерий Кичин («Российская газета»), Елена Кравцун (газета «Коммерсантъ»), Анастасия Рогова (газета «Известия»), Леонид Павлючик (газета «Труд»), Давид Шнейдеров (радио «Комсомольская правда»), Ярослав Забалуев (Газета.ру), Мария Токмашева (информационное агентство ТАСС), Вероника Скурихина (телеканал «Россия 1»).

У критиков получились очень разные рейтинги, лишь две фамилии фигурировали у всех – Тарковский и Герман-старший. Именно они набрали больше всего голосов.

Мы попросили прокомментировать результаты опроса главного редактора единственного в России ежемесячного искусствоведческого аналитического журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея. Он согласен с мнением критиков:

– Наибольшее влияние на отечественное кино действительно оказали именно Андрей Тарковский и Алексей Герман-старший. Они дали ориентир нашему кинематографу: что считать кино, а что не считать. Они талантливые, культовые, они оппоненты советского режима, запрещённые страдальцы. Они признаны ещё при жизни.

Не удивился Дондурей и победе Андрея Звягинцева, которого критики назвали самым перспективным российским режиссёром, правда, не единогласно:

– Он во всех измерениях на первом месте! За 108 лет существования игрового кино в России это самый награждённый режиссёр, говорящий по-русски. Его знает весь мир сегодня. От него многого ждут, поскольку он снял всего четыре фильма. Ему всего 50 лет, а это значит, что ещё лет двадцать он сможет вполне конкурентоспособно работать. У него всё в порядке с инвестициями в его кино, у него прекрасный продюсер. Его не надо запрещать, чтобы его полюбить, как это было с Германом и Тарковским. Он счастливчик! Его любит власть, элита, продюсеры и коллеги.