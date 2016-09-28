28 сентября в Торонто прошёл матч Канада-Европа в рамках финальной серии Кубка мира, В этой встречи канадцам удалось одолеть сборную Европы со счётом 3:1, сообщает "Р-Спорт".

Данная игра, несмотря на преимущество канадцев в счёте, была довольно напряжённой для жителей страны кленового листа. Европейцы хоть и уступили соперникам, но отчаянно штурмовали чужие ворота. Победу своей стране в игре принесли Брэд Маршанд, забивший шайбу уже на третьей минуте, Стивен Стэмкос (на 14-ой) и Патрис Бержерон (на 50-ой). У европейцев отличился Томаш Татар, удачно пробивший в ворота противника на 28-ой минуте.

Второй матч финальной серии Кубка мира состоится в ночь с 29 на 30 сентября.

Видеобзор матча Канада-Европа 28 сентября 2016: Голы