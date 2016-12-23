В 2017 году в России заметно подорожают сигареты, бензин и отдельные продуктовые категории, в первую очередь, кондитерские изделия. Об этом Metro рассказали эксперты потребительского рынка. Больше всего не повезло курильщикам. Их ждёт самое значительное повышение цен на табак в новейшей истории. Акцизы вырастут в сумме на 30%.

– Только за счёт налогов табачная продукция в 2017 году подорожает на 14 рублей за пачку, – рассказывает Александр Лютый, директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия». – Средняя цена превысит 100 рублей.

Бензин в будущем году прибавит около 7–8%, прогнозирует Андрей Гордеев, ведущий аналитик «Верген Групп».

– Может быть, и больше – до 10%, но ФАС не должна этого допустить, – комментирует он.

Если не произойдет каких-либо значимых событий, способных резко изменить баланс спроса и предложения на розничном рынке моторного топлива, рост цен на бензин не должен превысить уровень инфляции, продолжает тему Алексей Калачёв, эксперт "Финам".

– Но если по каким-либо причинам резко вырастет спрос, например, в стране вдруг поднимется уровень доходов населения, или резко упадет производство бензина, в частности, в вследствие аварии на НПЗ, или вырастут мировые цены на топливо (и производители станут его больше поставлять на экспорт), тогда пружина отложенного роста цен, заведенная повышением акцизов, может и выстрелить, – комментирует эксперт.

До 10% подорожает сладкое, считает Елизавета Никитина, директор Центра исследований кондитерского рынка. Сильнее всего цены вырастут на продукцию, которая содержит какао-бобы (особенно шоколад). Но это минимальный показатель роста за кризисные годы.

– По ряду товаров подорожания может не быть вовсе. Это торты, пирожные и тому подобное, – заключает Никитина.

Среди продуктов питания кроме кондитерских изделий выше инфляции будут расти цены на мясо и рыбу, а также морепродукты (10–12%).

Цены на спиртные напитки вырастут в России в среднем в пределах инфляции – на 5%, предполагает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Правительство не станет ограничивать рост акцизов после иркутских событий с «Боярышником». Тогда сообщалось, что это могут сделать в целях снижения потребления суррогатов.

– Такого не будет, – уверен Дробиз. – Минимальная цена водки вырастет до 205 рублей, реальная на полке магазина – до 230. Шампанское прибавит примерно 20 рублей, вино – 15, пиво – несколько рублей.

Лекарства в случае, если рубль удержит позиции, не подорожают больше, чем на 5–7%, комментирует Настасья Иванова, директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп».

– Дешеветь они вряд ли будут, сырьё по-прежнему всё импортное, – объясняет эксперт.

Одежда и обувь вряд ли прибавят больше 2–3%, считают эксперты. Сначала упал спрос, а затем и курс доллара.

Бытовая техника и электроника останутся при своих, и нынешнее укрепление рубля здесь не будет играть на пользу потребителям. "В случае, если курсы валют вырастут значительно, то ожидать повышения цен на электронику стоит не раньше чем через 1,5-2 месяца после того, как стоимость доллара увеличилась. Это связано с тем, что влияние курсов на цену гаджетов отложенное", говорит Сергей Тихонов, представитель "Связного".

Ценники на полках переписывают через 1,5–2 месяца после изменения курса, рассказывает Сергей Тихонов, представитель «Связного».

Стоимость отдыха после Нового года пойдёт на убыль, отмечает Янис Дзенис, представитель Aviasales.ru:

– По статистике 2013–16 годов, средний чек на авиабилеты упадёт на 11%. К примеру, Австрия – на 23%, Франция – на 13%. А тёплые страны – Таиланд, ОАЭ и Израиль – подешевеют на 8% к марту.

За год средний чек по авиабилетам, бронируемым россиянам, упал на 40%, отмечает Александр Сизинцев, генерального директора Biletix. В первую очередь, потому что пассажиры активно осваивают лоукост, экономя бюджеты и отказываясь от дополнительных бонусов:

– Значительное изменение в ценообразовании авиакомпаний в 2017 году возможно только при изменении внешних факторов, среди которых можно отметить резкое изменение курса национальной валюты, спроса или конкуренции на направлениях, – заключает Сизинцев.